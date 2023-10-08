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Суд поддержал позицию налоговиков относительно недействительности сделок, что противоречат интересам государства и общества

17:42, 8 октября 2023
Одесский окружной административный суд во время рассмотрении дела удовлетворил иск о признании договоров поставки недействительными на общую сумму 174,4 млн гривен.
Суд поддержал позицию налоговиков относительно недействительности сделок, что противоречат интересам государства и общества
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Судом апелляционной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно недействительности сделок, что противоречат интересам государства и общества. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Одеський окружний адміністративний суд під час розгляду справи № 420/12471/22 задовольнив позов Головного управління ДПС в Одеській області про визнання договорів поставки недійсними на загальну суму 174,4 млн гривень.

Підставою для задоволення позовних вимог ГУ ДПС в Одеській області стало наявність вироку Голосіївського районного суду, згідно з яким визнано винним керівника одного з відповідачів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України, та встановлено, що останній зареєстрував товариство за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.

Апеляційний суд засвідчив, що відповідачами не надано до суду жодного доказу, з якого можливо встановити наявність у них достатньої кількості основних засобів та трудових ресурсів для виконання спірних господарських операцій, не надано доказів щодо законного джерела походження товару.

Також у судовому засіданні допитано свідка, колишнього працівника одного з відповідачів, який зазначив, що з урахуванням спливу часу не пам’ятає за яких обставин було підписано оспорювані договори, чи приїжджав особисто директор іншого відповідача до офісу. При цьому, свідок зазначив, що підписанню договорів передує обов’язкова процедура перевірки контрагентів, яку нібито було дотримано.

Крім того, колегією суддів було відхилено доводи апелянта про те, що податковим органом пропущено встановлені строки звернення до суду з даним адміністративним позовом. Судом зазначено, що в матеріалах справи відсутні докази, якими можливо підтвердити факт обізнаності контролюючого органу з фактом існування вироку Голосіївського районного суду від 16.12.2020 у справі № 752/18603/20.

Відтак, П’ятим апеляційним адміністративним судом від 07.09.2023 у справі № 420/12471/22 апеляційну скаргу відповідача залишено без задоволення; а рішення Одеського окружного адміністративного суду від 18.05.2023 залишено без змін.

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