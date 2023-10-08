росія накопичує ракети: чи продовжать окупанти енергетичний терор

Російські війська знову можуть вдатися до енергетичного терору.

Російські окупанти почали частіше обстрілювати Україну балістичними та надзвуковими ракетами. Натомість рф накопичує крилаті ракети. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в коментарі «24 Каналу».

«Не можна ігнорувати такий висновок аналітики, що росіяни накопичують ті ракети, які збиваються, Х-101, Х-555, Х-55. Їх можуть використовувати для масованих ракетних ударів вже в час опалювального сезону», - сказала вона.

Російські війська знову можуть вдатися до енергетичного терору.

«Для ефекту підтримання своєї присутності, постійної загрози, для підтримання напруження і вирівнювання коефіцієнта атаки й збиття, зараз вони можуть застосовувати точкові ракетні удари. Балістикою, надзвуковими ракетами – для підтримки розуміння, що вони ще не програли», – додала речниця.

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