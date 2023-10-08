росія накопичує ракети: чи продовжать окупанти енергетичний терор

Російські окупанти почали частіше обстрілювати Україну балістичними та надзвуковими ракетами. Натомість рф накопичує крилаті ракети. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в коментарі «24 Каналу».
«Не можна ігнорувати такий висновок аналітики, що росіяни накопичують ті ракети, які збиваються, Х-101, Х-555, Х-55. Їх можуть використовувати для масованих ракетних ударів вже в час опалювального сезону», - сказала вона.
Російські війська знову можуть вдатися до енергетичного терору.
«Для ефекту підтримання своєї присутності, постійної загрози, для підтримання напруження і вирівнювання коефіцієнта атаки й збиття, зараз вони можуть застосовувати точкові ракетні удари. Балістикою, надзвуковими ракетами – для підтримки розуміння, що вони ще не програли», – додала речниця.
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