Двое украинок погибли в Израиле: их тела пытаются вернуть на Родину

Обе женщины долгое время проживали в стране.

В Израиле погибли два гражданина Украины, принимаются меры по организации репатриации тел погибших. Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле, передает «Интерфакс-Украина».

Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует.

«Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля о гибели двух граждан Украины. Принимаются меры по организации репатриации тел погибших. Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует», - говорится в сообщении посольства.

Спикер МИД Олег Николенко подтвердил «Бабелю» гибель двух украинок на территории Израиля. Две женщины жили там долго, консулы уже находятся на контакте с родственниками.

Ранее мы сообщали, что в Израиле ввели чрезвычайное положение.

Также армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" после массированного обстрела.

Затем стало известно, что Израиль потерял контроль над одной из своих баз, боевики расстреливают гражданские автомобили, а в страны объявлен сбор резервистов.

Сейчас в радиусе 80 километров от Сектора Газа объявлена чрезвычайная ситуация. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило войну его стране.

Добавим, у Зеленского отреагировали на ситуацию в Израиле.

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