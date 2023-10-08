Поради водіям на осінь: що варто знати в дощ та туман

Восени зростає ризик ДТП, тож важливо, щоб водії були обережні та уважні на дорогах. Патрульна поліція надала деякі поради яких необхідно дотримуватися для безпечної їзди, якщо ви вирушаєте в дорогу під час дощу або туману:
- Користуйтеся ременями безпеки в усіх обставинах.
- Дотримуйтесь безпечної дистанції від інших транспортних засобів і уникайте різких маневрів.
- Не перевищуйте швидкість, а навіть розгляньте можливість їзди повільніше, ніж зазвичай.
- Під час дощу чи туману завжди ввімкніть ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі, щоб покращити видимість.
- У випадку сильного дощу краще зупинитися та перечекати негоду, особливо, якщо видимість дуже погана. При цьому не забудьте увімкнути аварійну світлову сигналізацію.
Пішоходів також застерігають бути особливо обережними під час дощу і туману, особливо під час сутінків. Необхідно використовувати світловідбиваючі елементи для покращення видимості на дорозі і захисту від можливих небезпек.
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