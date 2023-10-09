АРМА розмістило на депозитних рахунках підсанкційні $3,4 млн

На депозитних рахунках також були розміщені підсанкційні €54,3 тис.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що 6 жовтня розмістило на своїх депозитних рахунках арештовані кошти підсанкційної особи на суму 3,4 млн доларів США та 54,3 тис євро. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Грошові активи було перераховано завдяки плідній співпраці Агентства та Національного банку України та незважаючи на перешкоди з боку фінансових установ, на рахунках яких розміщувалась арештована сума.

Отже, АРМА вжило усіх потрібних заходів для того, щоби ці кошти були передані під контроль держави, яка використає їх для зміцнення обороноздатності країни», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Запоріжжі до АРМА передали понад 6,6 млн гривень, вилучених у справі про привласнення майна ДСНС.

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