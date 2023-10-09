АРМА разместило на депозитных счетах подсанкционные $3,4 млн

На депозитных счетах также размещены подсанкционные €54,3 тыс.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что 6 октября разместило на своих депозитных счетах арестованные средства подсанкционного лица на сумму 3,4 млн. долларов США и 54,3 тыс. евро. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Денежные активы были перечислены благодаря плодотворному сотрудничеству Агентства и Национального банка Украины и, несмотря на препятствия со стороны финансовых учреждений, на счетах которых размещалась арестованная сумма.

Таким образом, АРМА приняло все необходимые меры для того, чтобы эти средства были переданы под контроль государства, которое использует их для укрепления обороноспособности страны», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в АРМА передали более 6,6 млн гривен, изъятых по делу о присвоении имущества ГСЧС.

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