Последствия непогоды в Киеве: подразделения КАРС убрали поваленные ветром деревья, фото

Департамент муниципальной безопасности КГГА призывает во время сильного ветра избегать пребывания вблизи деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Источник фото: КАРС

Столичные спасатели ликвидировали последствия чрезвычайных ситуаций, которые произошли в столице из-за сильных порывов ветра 7-8 октября. В эти выходные коммунальная аварийно-спасательная служба (КАРС) «Киевская служба спасения» совершила 8 выездов.

Как рассказали в КГГА, оперативные подразделения КАРС убрали поваленные ветром деревья на улицах Митрополита Василия Липковского, Михаила Донца и Отрадном проспекте в Соломенском районе. Также поваленные деревья убрали по улице Фроловской в Подольском районе, на улице Эллана-Блакитного в Голосеевском районе и по улице Лесной в Оболонском районе.

На улице Обсерваторной в Шевченковском районе спасатели убрали аварийную водосточную трубу на жилом доме. На проспекте Академика Палладина в Святошинском районе убрали аварийную часть карниза из жилой многоэтажки.

Непогода в Киеве в понедельник, 9 октября, продолжается. Департамент муниципальной безопасности КГГА призывает во время сильного ветра избегать пребывания вблизи деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

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