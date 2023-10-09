Наслідки негоди у Києві: підрозділи КАРС прибрали повалені вітром дерева, фото

Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає під час сильного вітру уникати перебування поблизу дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Джерело фото: КАРС

Столичні рятувальники ліквідували наслідки надзвичайних ситуацій, які сталися в столиці через сильні пориви вітру 7-8 жовтня. Протягом цих вихідних комунальна аварійно-рятувальна служба (КАРС) «Київська служба порятунку» здійснила 8 виїздів.

Як розповіли у КМДА, оперативні підрозділи КАРС прибрали повалені вітром дерева на вулицях Митрополита Василя Липківського, Михайла Донця та Відрадному проспекті у Солом’янському районі. Також повалені дерева прибрали на вулиці Фролівській у Подільському районі, на вулиці Еллана-Блакитного в Голосіївському районі та на вулиці Лісовій в Оболонському районі.

На вулиці Обсерваторній у Шевченківському районі рятувальники прибрали аварійну водостічну трубу на житловому будинку. На проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі – прибрали аварійну частину карниза з житлової багатоповерхівки.

Негода в Києві у понеділок, 9 жовтня, триває. Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає під час сильного вітру уникати перебування поблизу дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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