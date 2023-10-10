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Венеційська комісія вважає введення детектору брехні для українських суддів недоречним, - Висновок

Венеціанська комісія надала висновок на законопроект про поліграф для українських суддів, висловивши серйозну стурбованість використанням детекторів брехні в контексті суддівської кар’єри.

Призведе до обмеження права бути обраним: Венеційська комісія «забракувала» законопроект про заборону балотуватися членам заборонених партій

Венеційська комісія ухвалила Висновок, яким розкритикувала законопроект 9081 про заборону балотуватися у депутати членам заборонених політичних партій.

На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

  1. У світі

Автоконцерн Volvo відключив російських користувачів від своїх онлайн-сервісів

00:00, 10 жовтня 2023
Проблеми стосуються машин Volvo нового покоління, а для моделей, які не вимагають інтернет-з’єднання та віддалених баз даних, фактично нічого не зміниться.
Автоконцерн Volvo відключив російських користувачів від своїх онлайн-сервісів
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Шведський концерн Volvo припинив доступ російських користувачів до своїх онлайн-сервісів, в тому числі програми для дилерів VIDA та частково мобільного сервісу Volvo On Call. Про це повідомляють росЗМІ.

Дилери заявляють, що не зможуть виконати деякі роботи, наприклад, кодувати нові ключі.

Мобільний додаток і сервіс Volvo On Call поки що не були повністю припинені, але власники помітили, що остання версія програми не працює. Також спостерігаються збої на деяких моделях смартфонів і в роботі тих чи інших функцій.

Повідомляється, що проблеми стосуються машин Volvo нового покоління, а для моделей, які не вимагають інтернет-з’єднання та віддалених баз даних, фактично нічого не зміниться.

Раніше подібні рішення приймали Mercedes-Benz, Audi, BMW і Jaguar Land Rover.

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