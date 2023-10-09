На Київщині під час зарядки спалахнув електромобіль

Внаслідок пожежі автомобіль зазнав значних ушкоджень.

У Бучі Київської області в гаражі зайнявся електромобіль у кооперативі. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Вогонь оперативно приборкали працівники ДСНС.

Як попередньо встановили правоохоронці, власник гаражного приміщення залишив в ньому електромобіль підключеним до електромережі для підзарядки.

«Потім чоловік зачинив приміщення і пішов у власних справах. Внаслідок короткого замикання, у гаражному приміщенні відбулась пожежа. Автомобіль зазнав значних ушкоджень», - сказано у повідомленні.

Раніше мисали, що на Закарпатті сталася пожежа на території одного з санаторіїв.

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