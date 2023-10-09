В Киевской области во время зарядки вспыхнул электромобиль

В Буче Киевской области в гараже загорелся электромобиль в кооперативе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.
Огонь оперативно потушили работники ГСЧС.
Как предварительно установили правоохранители, владелец гаражного помещения оставил в нем электромобиль, подключенный к электросети для подзарядки.
«Потом мужчина закрыл помещение и ушел по своим делам. В результате короткого замыкания, в гаражном помещении произошел пожар. Автомобиль получил значительные повреждения», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье произошел пожар на территории одного из санаториев.
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