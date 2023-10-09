В Киевской области во время зарядки вспыхнул электромобиль

В результате пожара автомобиль получил значительные повреждения.

В Буче Киевской области в гараже загорелся электромобиль в кооперативе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Огонь оперативно потушили работники ГСЧС.

Как предварительно установили правоохранители, владелец гаражного помещения оставил в нем электромобиль, подключенный к электросети для подзарядки.

«Потом мужчина закрыл помещение и ушел по своим делам. В результате короткого замыкания, в гаражном помещении произошел пожар. Автомобиль получил значительные повреждения», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье произошел пожар на территории одного из санаториев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.