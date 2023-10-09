Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как добровольцы ДФТГ и патрульные полицейские придумали гражданину протокол по ст. 130 и что решил суд

Суд отметил, что полицейские вместе с представителями ДФТГ сфальсифицировали протокол по ст. 130.

Пограничной службе расширят полномочия, - на рассмотрение Рады подали законопроект

Депутаты от «Слуги народа» предлагают изменить закон о пограничном контроле и предоставить больше прав Пограничной службе.

Специальные проверки чиновников возвращаются: какие документы нужно подать

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Гражданин не может быть привлечен к ответственности по ст. 130, если он действовал вследствие крайней необходимости – решение суда

Апелляционный суд указал, при каком условии можно избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Андрей Гайченко о законопроекте об автоматическом снятии арестов со счета: «Человек сможет заплатить свой долг и забыть о нем»

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал, какие возможности предоставляет гражданам цифровизация исполнительного производства, а также о развитии сферы судебной экспертизы, несмотря на войну.

  1. В Украине

На Закарпатье заочно сообщили о подозрении беглому пограничнику, работавшему на рф

17:43, 9 октября 2023
Мужчина незаконно пересек государственную границу и скрылся на территории рф.
На Закарпатье заочно сообщили о подозрении беглому пограничнику, работавшему на рф
Фото: ГБР
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На Закарпатье заочно сообщили о подозрении мужчине, который служил в рядах пограничников и оказался агентом российских спецслужб. Об этом сообщает ГБР.

Как стало известно, уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска. В августе этого же года он был назначен начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Предварительно, доступ к государственной тайне военнослужащий не имел.

Сообщается, что недавно он в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. И уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб рф и сейчас находится в Москве. Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и впоследствии обещали выложить большое интервью с предателем.

Ему сообщили о подозрении в дезертирстве. Также готовится сообщение о подозрении в государственной измене.

Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. В настоящее время проверяются его контакты и возможности передачи тайных данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області