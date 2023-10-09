На Закарпатье заочно сообщили о подозрении беглому пограничнику, работавшему на рф

Мужчина незаконно пересек государственную границу и скрылся на территории рф.

Фото: ГБР

На Закарпатье заочно сообщили о подозрении мужчине, который служил в рядах пограничников и оказался агентом российских спецслужб. Об этом сообщает ГБР.

Как стало известно, уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска. В августе этого же года он был назначен начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Предварительно, доступ к государственной тайне военнослужащий не имел.

Сообщается, что недавно он в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. И уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб рф и сейчас находится в Москве. Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и впоследствии обещали выложить большое интервью с предателем.

Ему сообщили о подозрении в дезертирстве. Также готовится сообщение о подозрении в государственной измене.

Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. В настоящее время проверяются его контакты и возможности передачи тайных данных.

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