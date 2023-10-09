На Закарпатті заочно повідомили про підозру прикордоннику-втікачу, який працював на рф

Чоловік незаконно перетнув державний кордон і зник на території рф.

Фото: ДБР

На Закарпатті заочно повідомили про підозру чоловіку, який служив у лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб. Про це повідомляє ДБР.

Як стало відомо, уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.

Повідомляється, що нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб рф і зараз перебуває у Москві. Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником.

Йому повідомлено про підозру у дезертирстві. Також готується повідомлення про підозру у державній зраді.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наразі перевіряються його контакти та можливості щодо передачі таємних даних.

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