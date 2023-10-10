Автоконцерн Volvo отключил российских пользователей от своих онлайн-сервисов

Проблемы касаются машин Volvo нового поколения, а для моделей, не требующих интернет-соединения и удаленных баз данных, фактически ничего не изменится.

Шведский концерн Volvo прекратил доступ российских пользователей к своим онлайн-сервисам, включая программы для дилеров VIDA и частично мобильного сервиса Volvo On Call. Об этом сообщают росСМИ.

Дилеры заявляют, что не смогут выполнить некоторые работы, например кодировать новые ключи.

Мобильное приложение и сервис Volvo On Call пока еще не были полностью приостановлены, но владельцы заметили, что последняя версия программы не работает. Также наблюдаются сбои на некоторых моделях смартфонов и работе тех или иных функций.

Сообщается, что проблемы касаются машин Volvo нового поколения, а для моделей, не требующих интернет-соединения и удаленных баз данных, фактически ничего не изменится.

Ранее подобные решения принимали Mercedes-Benz, Audi, BMW и Jaguar Land Rover.

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