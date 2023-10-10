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Почему не все пенсионеры могут получить доплату за возраст: разъяснение

07:00, 10 октября 2023
Доплату устанавливают пенсионерам в возрасте 70+, 75+ и 80+.
Почему не все пенсионеры могут получить доплату за возраст: разъяснение
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Кроме гарантированной ежемесячной пенсионной выплаты, украинцы могут также рассчитывать на доплаты, среди которых надбавка по возрасту, пишет На пенсии

Но получать доплаты могут не все, а только те, кто достиг определенного возраста. Так, доплату устанавливают пенсионерам в возрасте 70+, 75+ и 80+. Относительно молодым пенсионерам от 60 до 69 лет таких выплат нет. Хотя до войны правительство планировало установить возрастную доплату для достигших 65 лет.

Прибавку к пенсии начинают начислять со дня достижения пенсионером определенного возраста – то есть не с начала календарного месяца, а после дня рождения пенсионера, поэтому за первый месяц она может быть выплачена не полностью.

К примеру, 6 октября пенсионеру исполнилось 70 лет, пенсию получает 17 числа. В октябре он получит пенсионную выплату с учетом компенсации, установленной с даты достижения 70 лет (в этом случае – с 6 октября). Так что первая выплата будет неполной, а уже в ноябре пенсионер сможет получить 300 гривен.

Следует добавить, что право на доплату по возрасту имеют те граждане, общий размер пенсии которых не превышает 10 340,35 грн.

Пенсионерам старше 80 лет от 1 апреля 2020 года установлена доплата к пенсии в размере до 500 гривен.

В результате весенней индексации в 2022 году эта сумма выросла до 570 гривен. Пенсионерам в возрасте 75 лет и старше возрастная доплата в размере 400 грн начала выплачиваться с 1 октября 2021 года. После мартовской индексации украинцы в возрасте 75+ начали получать доплату в 456 гривен. Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет с 1 октября 2022 года начали получать дополнительно 300 гривен. Эта сумма не индексировалась.

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