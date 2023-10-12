Ізраїль ліквідував одного з лідерів «Ісламського джихаду» — ЗМІ

Терорист був убитий внаслідок вибуху ізраїльської керованої бомби.

Ізраїль на півночі сектора Гази ліквідував високопоставленого лідера угруповання «Палестинський ісламський джихад» Мусу Насіра. Про це повідомляє видання Ynet.

Терорист був убитий внаслідок вибуху ізраїльської керованої бомби.

«Ісламський джихад» 7 жовтня повідомляв, що вирішив приєднатися до бойовиків ХАМАС, які розпочали атаки територією Ізраїлю. Через два дні в «Ісламському джихаді» заявили, що у заручниках у секторі Газа утримують не менше 130 осіб, серед яких ізраїльські мирні жителі та військові.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.

Крім того, ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари по Газі.

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