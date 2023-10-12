Ізраїль ліквідував одного з лідерів «Ісламського джихаду» — ЗМІ

Ізраїль на півночі сектора Гази ліквідував високопоставленого лідера угруповання «Палестинський ісламський джихад» Мусу Насіра. Про це повідомляє видання Ynet.
Терорист був убитий внаслідок вибуху ізраїльської керованої бомби.
«Ісламський джихад» 7 жовтня повідомляв, що вирішив приєднатися до бойовиків ХАМАС, які розпочали атаки територією Ізраїлю. Через два дні в «Ісламському джихаді» заявили, що у заручниках у секторі Газа утримують не менше 130 осіб, серед яких ізраїльські мирні жителі та військові.
Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.
Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.
Крім того, ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари по Газі.
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