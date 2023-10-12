США ожидают от Украины продолжения реформ и борьбы с коррупцией

В США подчеркнули необходимость Украины реализовать реформы, предусмотренные текущей программой расширенного финансирования МВФ.

Фото: minfin.com.ua

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна приветствует усилия Украины на пути реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией, и призывает к их продолжению. Об этом она сказала во время «круглого стола» по вопросам поддержки Украины, передает «Укринформ».

«В течение этого времени (полномасштабной войны – ред.) Президент Зеленский четко сосредотачивался на борьбе с коррупцией и усилении подотчетности и надлежащего управления. Дальнейшее решение этих сложных вопросов будет ключевым для достижения будущего, которого заслуживают украинцы», - сказала Еллен.

Также она подчеркнула необходимость Украины реализовать реформы, предусмотренные текущей программой расширенного финансирования МВФ.

«Продолжение усилий в рамках программы будет иметь важное значение для восстановления и реконструкции», - указала глава минфина США.

Ранее сообщалось, что на уровне Белого дома претензий по коррупции к Украине нет, а План реформ – это только рабочий документ, - Кулеба.

Напомним, ранее СМИ США отмечали, что должностные лица администрации президента США Джо Байдена гораздо больше озабочены коррупцией в Украине, чем публично признают.

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