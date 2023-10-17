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  1. У світі

Теракт у Брюсселі: ісламіст убив двох шведів, виправдавши це «помстою за мусульман», фото і відео

11:18, 17 жовтня 2023
Бойовика ІДІЛ, найімовірніше, ліквідували.
Теракт у Брюсселі: ісламіст убив двох шведів, виправдавши це «помстою за мусульман», фото і відео
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У понеділок ввечері, 16 жовтня, в центрі Брюсселя стався теракт. Озброєний чоловік убив двох шведських уболівальників під час матчу Швеція-Бельгія. Про це повідомляє Reuters. 

За попередніми даними, загиблі — громадяни Швеції. Вони приїхали підтримати національну команду з футболу у грі проти збірної Бельгії. Іншим постраждалим став шофер таксі. Він отримав легкі поранення. Загрози його життю немає.

Терорист прибув на місце злочину на скутері, відкрив стрілянину з бойової зброї під вигуки, що прославляли Аллаха. Вболівальники намагалися сховатися від стрільця у будівлі. Після розправи зловмисник на скутері втік з місця теракту. Його все ще шукає поліція.

За словами свідків, стрілець кричав «Аллаху Акбар» перед тим, як пролунали постріли.

За версією слідства, терорист є вихідцем з Тунісу. Ім'я чоловіка — Абдесалем Аль-Гуілані, йому — 45 років. Останнім часом він проживав у Бельгії. У його квартирі  правоохоронці вже провели обшуки.

Напередодні він записав відеозвернення. Назвав себе мучеником за віру та прихильником терористичного угруповування «Ісламська держава». Виправдовувався буцімто помстився за мусульман.

Через стрілянину футбольний матч між Швецією та Бельгією зупинили. Стадіон перебував під наглядом поліції.

Мешканців Брюсселю закликали не покидати домівки без нагальної потреби. В столиці оголосили найвищий рівень терористичної загрози. Підйом проісламістських настроїв фіксують у світі від початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом. 

Прем’єр Бельгії Александр де Кроо назвав теракт «боягузливим нападом».

Reuters пише, що зловмисника, який напередодні убив двох громадян Швеції у Брюсселі, найімовірніше, ліквідували.

Мер бельгійської столиці Філіп Клоуз сказав, що «здається, підозрюваного справді нейтралізовано», а міністр внутрішніх справ Аннеліс Верлінден дала коментар зі словами, що автоматична зброя, знайдена у «знешкодженого чоловіка», була така ж, як і при нападі.

Чоловіка підстрелили поліцейські в комуні Схарбек після нічної погоні. Він, імовірно, помер дорогою до лікарні.

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