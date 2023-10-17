Кому обов'язково потрібно реєструватися в електронному кабінеті ЄСІТС — нагадує КГС ВС

Із 18 жовтня господарські суди зможуть застосовувати до так званих «порушників» негативні процесуальні наслідки у вигляді залишення процесуального документу без руху, його повернення або залишення без розгляду.

Фото: unba.org.ua

Касаційний господарський суд в складі Верховного Суду нагадав, що 18 жовтня 2023 року вводяться в дію зміни до ГПК України, якими запроваджується обов’язкова для визначеного кола учасників судового процесу у господарських справах реєстрація та використання електронних кабінетів у ЄСІТС.

Саме з цієї дати господарські суди зможуть застосовувати до так званих «порушників» негативні процесуальні наслідки у вигляді залишення процесуального документу без руху, його повернення або залишення без розгляду.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 6 цього Кодексу у новій редакції в обов’язковому порядку свої електронні кабінети в ЄСІТС реєструють:

адвокати;

нотаріуси;

державні та приватні виконавці;

арбітражні керуючі;

судові експерти;

органи державної влади та інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

інші юридичні особи.

Інші особи (це, зокрема, фізичні особи, у тому числі фізичні особи − підприємці) реєструють свої електронні кабінети в добровільному порядку.

У разі звернення до суду з документом особи, яка зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, передбачається настання процесуальних наслідків, серед яких залишення позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги без руху, повернення окремих заяв, клопотань, заперечень, неврахування судом відзиву тощо.

Ми розповідали, як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету.

Позовні заяви

Отримавши позовну заяву, суд має встановити чи особа, яка її подала зобов’язана зареєструвати електронний кабінет відповідно до частини шостої статті 6 ГПК України. Встановивши, що позовну заяву подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху (ч.1 ст. 174 ГПК України). В ухвалі про залишення позовної заяви без руху суд зазначає про обов’язок такої особи зареєструвати електронний кабінет відповідно до статті 6 ГПК України, у строк, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху (ч.2 ст.174 ГПК).

Якщо така особа зареєструвала електронний кабінет у строк, встановлений судом, така позовна заява вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі (ч. 3 ст. 174 ГПК України).

Якщо ж особа не зареєструвала електронний кабінет у строк, встановлений судом, то її заява вважається неподаною і повертається особі. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу (ч. 4 ст. 174 ГПК).

Процесуальні заяви

Суд повертає письмову заяву (клопотання, заперечення) заявнику без розгляду у разі, якщо її подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його (ч.4 статті 170 ГПК України).

Процесуальні наслідки, передбачені вище, у разі звернення до суду з документом особи, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат (2 абз. ч. 6 ст. 6 ГПК України).

Особливості руху процесуальних документів

Особі, яка зареєструвала електронний кабінет, суд вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом направлення таких кабінетів до електронного кабінету такої особи. Втім, ця норма не позбавляє таку особу права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Зауважимо, що у разі якщо ГПК України передбачено обов’язок учасника справи щодо надсилання копій документів іншим учасникам справи, такі документи в електронній формі можуть направлятися з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи, а в разі відсутності в іншого учасника справи електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність в іншого учасника справи електронного кабінету - у паперовій формі листом з описом вкладення.

При цьому якщо інший учасник справи зобов’язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєстрував його, учасник справи, який подає документи до суду в електронній формі з використанням електронного кабінету, звільняється від обов’язку надсилання копій документів такому учаснику справи.

Суд, направляючи такому учаснику справи судові виклики і повідомлення, ухвали у випадках, передбачених ГПК України, зазначає у цих документах про обов’язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через ЄСІТС.

Оформлення і видача виконавчих документів здійснюються судом, який ухвалив відповідне рішення, в паперовій або електронній формі за допомогою ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами. Одночасна видача судом виконавчого документа одній і тій самій особі в паперовій та електронній формах не допускається.

Справи у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, провадження в яких відкрито ще до набрання чинності Законом щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в ЄСІТС, мають розглядатися за нормами, які діють після введення в дію цього закону.

В обов’язковому порядку реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС:

адвокати,

нотаріуси,

державні та приватні виконавці,

арбітражні керуючі,

судові експерти,

органи державної влади інші державні органи,

органи місцевого самоврядування,

інші юридичні особи.

Однак, якщо реєстрація електронного кабінету суперечить релігійним переконанням особи, яка зобов’язана його зареєструвати, то вищевказані наслідки до такої особи не застосовуються за умови, що особа заявила про такі обставини одночасно із поданням відповідного документа шляхом подання окремої обґрунтованої письмової заяви.

Зареєструвати свій електронний кабінет можна за посиланням.

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