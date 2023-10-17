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Вища рада правосуддя встановила премії керівнику свого секретаріату та надала повний доступ до Реєстру Службі зовнішньої розвідки

10:50, 17 жовтня 2023
Загалом Вища рада правосуддя витратила на розгляд питань порядку денного менше 30 хвилин
Вища рада правосуддя встановила премії керівнику свого секретаріату та надала повний доступ до Реєстру Службі зовнішньої розвідки
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17 жовтня Вища рада правосуддя провела засідання, на якому встановила місячні премії керівнику секретаріату Вищої ради правосуддя та заступнику керівника секретаріату за жовтень у розмірі 30%.

Раніше, 12 жовтня, ВРП погодила встановлення надбавки керівнику та заступнику керівника Секретаріату за інтенсивність праці у жовтні 2023 року у розмірі 70% до посадового окладу.

Також Вища рада правосуддя внесла зміни до Порядку ведення Реєстру судових рішень, надавши повний доступ Службі зовнішньої розвідки.

Крім того, ВРП розглянула зміни до Положення про Комісію з питань вищого корпусу держслужби в системі правосуддя та звільнила трьох суддів у відставку. Загалом засідання тривало менше 30 хвилин.

Нагадаємо, що наразі актуальним для судової влади питанням є забезпечення фінансування на наступний рік. Так, голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа зареєструвала у Верховній Раді проект постанови 10000/П про висновки та пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет на 2024 рік

Зокрема пропонується збільшити видатки Вищій раді правосуддя на 9,72 млн грн та для ВККС 52,4 млн грн за рахунок зменшення видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами на 62,15 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.

Крім того, проектом постанови 10000/П  пропонується зменшити видатки на суди на 237,84 млн грн і збільшити відповідну освітню субвенцію.

Також актуальним питанням є запуск процесу розгляду скарг на суддів. 16 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Служби дисциплінарних інспекторів (законопроект 9483-2), який запускає тимчасову функцію з розгляду скарг Вищою радою правосуддя.

Втім, дані питання на своєму засіданні ВРП не піднімала.

Автор: Наталя Мамченко

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