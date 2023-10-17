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Высший совет правосудия установил премии руководителю своего секретариата и предоставил полный доступ к Реестру Службе внешней разведки

10:50, 17 октября 2023
В целом Высший совет правосудия потратил на рассмотрение вопросов повестки дня менее 30 минут
Высший совет правосудия установил премии руководителю своего секретариата и предоставил полный доступ к Реестру Службе внешней разведки
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17 октября Высший совет правосудия провел заседание, на котором установил месячные премии руководителю секретариата Высшего совета правосудия и заместителю руководителя секретариата за октябрь в размере 30%.

Ранее, 12 октября, ВСП согласовал установление надбавки руководителю и заместителю руководителя Секретариата за интенсивность труда в октябре 2023 года в размере 70% к должностному окладу.

Также Высший совет правосудия внес изменения в Порядок ведения Реестра судебных решений, предоставив полный доступ Службе внешней разведки.

Кроме того, ВСП рассмотрел изменения в Положение о Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы в системе правосудия и уволил трех судей в отставку. В общей сложности заседание длилось менее 30 минут.

Напомним, что актуальным для судебной власти вопросом является обеспечение финансирования на следующий год. Так, председатель бюджетного Комитета Рады Роксолана Пидласа зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления 10000/П о выводах и предложениях к проекту Закона о Государственном бюджете на 2024 год.

В частности, предлагается увеличить расходы Высшему совету правосудия на 9,72 млн грн и для ВККС 52,4 млн грн за счет уменьшения расходов на осуществление правосудия местными, апелляционными судами на 62,15 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Кроме того, проектом постановления 10000/П предлагается снизить расходы на суды на 237,84 млн грн и увеличить соответствующую образовательную субвенцию.

Также актуальным является запуск процесса рассмотрения жалоб на судей. 16 октября Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов (законопроект 9483-2), запускающий временную передачу функции по рассмотрению жалоб Высшему совету правосудия.

Впрочем, данные вопросы на своем заседании ВСП не поднимал.

Автор: Наталя Мамченко

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