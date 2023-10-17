Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Во вторник, 17 октября, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Волкову Оксану Николаевну – с должности судьи Виньковецкого районного суда Хмельницкой области;

Яремко Василия Васильевича – с должности судьи Верховного Суда;

Зайцева Светлана Андреевна – с должности судьи Донецкого апелляционного суда (командирована в Днепровский апелляционный суд для осуществления правосудия).

Ранее сообщалось, что секретарь Совета судей Украины уволилась в отставку.

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