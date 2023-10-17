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  1. Общество

17 октября: какой сегодня праздник и главные события

10:53, 17 октября 2023
17 октября в мире празднуют Международный день борьбы с бедностью.
17 октября: какой сегодня праздник и главные события
Фото: kiplinger.com
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Во вторник, 17 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 октября празднуют Всемирный день донорства и трансплантации органов. К сожалению, до сих пор существует достаточно большое количество различных заболеваний, которые невозможно вылечить лекарственными средствами, а требуют только трансплантации органов или крови. Это помогает спасти жизнь. Главная цель дня — предоставить людям больше информации о важности донорства.

А еще 17 октября Международный день борьбы с бедностью. Знаковое событие было создано в 1992 году с целью привлечения внимания к социально незащищенным слоям населения нашей планеты и напоминанию, что нищета не является нормальным положением вещей, а настоящим нарушением прав человека, поэтому с ними нужно бороться. В 1948 году Генеральная ассамблея ООН подписала Всеобщую декларацию прав человека. В этом документе говорится, что сам факт бедности нарушает право человека на достойную жизнь.

17 октября Всемирный день травм. Впервые мероприятие провели в Нью-Дели в 2011 году. По статистике ВОЗ из-за различных травм в мире чаще всего становятся инвалидами или даже умирают. Травма — это нарушение целостности ткани или происходящих в ней процессов под влиянием внешних факторов.

Какой сегодня церковный праздник

17 октября в церковном календаре – день памяти пророка Осии. Его имя можно перевести с иврита как «спасение». Осия жил и пророчествовал, когда императором был Иеровоам II, вплоть до падения Израиля и его столицы. Пророк всю свою жизнь сражался с язычниками и обращал их на путь истины. По преданию, на праведную жизнь его подтолкнула жена-развратница, которая ему изменяла.

Календарь важных событий за 17 октября:

1113 год — сооружают Киево-Михайловский Златоверхий собор;

1346 год — битва при Невилс-Кроссе: разгром шотландской армии английскими войсками и пленение Давида II, короля Шотландии;

1404 год — Папой Римским становится Иннокентий VII, правивший до 6 ноября 1406;

1604 год — немецкий астроном Кеплер Иоганн начинает наблюдение за новейшей звездой (SN 1604), которую впоследствии назвали его именем;

1660 год — договор между гетманом Юрием Хмельницким и Речью Посполитой;

1702 год — битва под Бердичевом;

1855 год — англичанин Генри Бессемер получил патент на свой процесс приготовления стали;

1912 год — государства-члены Балканской Лиги объявляют войну Османской империи;

1927 год — происходит II Всеукраинский собор УАПЦ;

1967 год — в Великобритании публикуют «Акт об аборте», который начал легализацию в Западной Европе искусственного прерывания беременности;

1990 год — в Киеве завершается голодовка студентов, добившихся от Верховного Совета УССР принятия постановления о выполнении их политических требований;

1990 год — официальная дата возникновения IMDb (Internet Movie Database), крупнейшей в мире базы данных и вебсайта о кинематографе;

1996 год — Аслан Масхадов становится премьер-министром коалиционного правительства Чеченской Республики Ичкерия.

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