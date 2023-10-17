17 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

17 жовтня у світі святкують Міжнародний день боротьби з бідністю.

Фото: kiplinger.com

У вівторок, 17 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

17 жовтня святкують Всесвітній день донорства та трансплантації органів. На жаль, досі існує досить велика кількість різноманітних захворювань, які неможливо вилікувати лікарськими засобами, а потребують лише трансплантації органів чи крові. Це допомагає врятувати життя. Головна мета дня — надати людям більше інформації про важливість донорства.

А ще 17 жовтня Міжнародний день боротьби з бідністю. Знакова подія була створена 1992 року з метою привернення уваги до соціально-незахищенних верств населення нашої планети та нагадування, що злидні не є нормальним станом речей, а справжнім порушенням прав людини, тому з ними потрібно боротися. 1948 року Генеральна асамблея ООН підписала Загальну декларацію прав людини. В цьому документі зазначено, що сам факт бідності порушує право людини на гідне життя.

17 жовтня Всесвітній день травм. Вперше захід провели у Нью-Делі 2011 року. За статистикою ВООЗ через різноманітні травми в світі найчастіше стають інвалідами чи навіть помирають. Травма — це порушення цілісності тканини або тих процесів, які в ній відбуваються, під впливом зовнішніх факторів.

Яке сьогодні церковне свято

17 жовтня в церковному календарі – день пам’яті пророка Осії. Його ім'я можна перекласти з івриту як «порятунок». Осія жив та пророкував, коли імператором був Єровоам II, аж до самого падіння Ізраїлю та його столиці. Пророк все своє життя боровся з язичниками і навертав їх на шлях істини. За переказами, на праведне життя його підштовхнула дружина-розпусниця, яка його зраджувала.

Календар важливих подій за 17 жовтня:

1113 рік — споруджують Києво-Михайлівський Золотоверхий собор;

1346 рік — битва при Невілс-Кросі: розгром шотландської армії англійськими військами і полонення Давида II, короля Шотландії;

1404 рік — Папою Римським стає Інокентій VII, який правив до 6 листопада 1406 року;

1604 рік — німецький астроном Кеплер Йоган починає спостереження за найновішою зіркою (SN 1604), яку згодом назвали його ім'ям;

1660 рік — договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою;

1702 рік — битва під Бердичевом;

1855 рік — англієць Генрі Бессемер отримав патент на свій процес приготування сталі;

1912 рік — держави-члени Балканської Ліги оголошують війну Османській імперії;

1927 рік — відбувається ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ;

1967 рік — у Великій Британії публікують «Акт про аборт», який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності;

1990 рік — у Києві завершується голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання їхніх політичних вимог;

1990 рік — офіційна дата виникнення IMDb (Internet Movie Database), найбільшої у світі бази даних і вебсайту про кінематограф;

1996 рік — Аслан Масхадов стає прем'єр-міністром коаліційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія.

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