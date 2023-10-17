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  1. В Україні

Як визначається податкова адреса юридичної особи: пояснення

12:09, 17 жовтня 2023
Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у ЄДР.
Як визначається податкова адреса юридичної особи: пояснення
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Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області роз’яснило, як визначається податкова адреса юридичної особи.

Відповідно до ст. 48 ПКУ податкова декларація, розрахунок, звіт повинні містити обов’язкові реквізити, зокрема, місцезнаходження (місце проживання) платника податків.

Відповідно до п. 45.1 ПКУ платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків – електронного резидента (е-резидента) визнається електронна адреса, зазначена такою особою у заяві про набуття статусу електронного резидента (е-резидента).

Пунктом 45.2 ПКУ визначено, що податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Податковою адресою підприємства, переданого у довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника.

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