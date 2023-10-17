Как определяется налоговый адрес юридического лица: объяснение

Налоговым адресом юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) является местонахождение такого юридического лица, сведения о содержащихся в ЕГР.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило, как определяется налоговый адрес юридического лица.

Согласно ст. 48 НКУ налоговая декларация, расчет, отчет должны содержать обязательные реквизиты, в частности, местонахождение (место жительства) налогоплательщика.

Согласно п. 45.1 НКУ налогоплательщик – физическое лицо обязан определить свой налоговый адрес.

Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его жительства, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе.

Налогоплательщик – физическое лицо может иметь одновременно не более одного налогового адреса.

Налоговым адресом налогоплательщика – электронного резидента (э-резидента) признается электронный адрес, указанный таким лицом в заявлении о получении статуса электронного резидента (э-резидента).

Пунктом 45.2 НКУ определено, что налоговым адресом юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) является местонахождение такого юридического лица, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Налоговым адресом предприятия, переданного в доверительное управление, есть местонахождение доверительного владельца.

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