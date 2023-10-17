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Як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення

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  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

10:46, 17 жовтня 2023
ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку
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У вівторок, 17 жовтня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Волкову Оксану Миколаївну – з посади судді Віньковецького районного суду Хмельницької області;

Яремка Василя Васильовича – з посади судді Верховного Суду;

Зайцеву Світлану Андріївну – з посади судді Донецького апеляційного суду (відряджена до Дніпровського апеляційного суду для здійснення правосуддя).

Раніше ми писали, що секретар Ради суддів України звільнилась у відставку.

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