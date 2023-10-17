Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У вівторок, 17 жовтня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Волкову Оксану Миколаївну – з посади судді Віньковецького районного суду Хмельницької області;

Яремка Василя Васильовича – з посади судді Верховного Суду;

Зайцеву Світлану Андріївну – з посади судді Донецького апеляційного суду (відряджена до Дніпровського апеляційного суду для здійснення правосуддя).

Раніше ми писали, що секретар Ради суддів України звільнилась у відставку.

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