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Теракт в Брюсселе: исламист убил двух шведов, оправдав это «местью за мусульман», фото и видео

11:18, 17 октября 2023
Боевика ИГИЛ, вероятнее всего, ликвидировали.
Теракт в Брюсселе: исламист убил двух шведов, оправдав это «местью за мусульман», фото и видео
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В понедельник вечером, 16 октября, в центре Брюсселя произошел теракт. Вооруженный мужчина убил двух шведских болельщиков во время матча Швеция-Бельгия. Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, погибшие - граждане Швеции. Они приехали поддержать национальную команду по футболу в игре против сборной Бельгии. Другим пострадавшим стал водитель такси. Он получил легкие ранения. Угрозы его жизни нет.

Террорист прибыл на место преступления на скутере, открыл стрельбу из боевого оружия под возгласы, прославлявшие Аллаха. Болельщики пытались скрыться от стрелка в здании. После расправы злоумышленник на скутере скрылся с места теракта. Его все еще ищет полиция.

По словам свидетелей, стрелок кричал «Аллаху Акбар» перед тем, как раздались выстрелы.

По версии следствия, террорист является выходцем из Туниса. Имя мужчины – Абдесалем Аль-Гуилани, ему – 45 лет. В последнее время проживал в Бельгии. В его квартире правоохранители уже провели обыски.

Накануне он записал видеообращение. Назвал себя мучеником за веру и сторонником террористической группировки «Исламское государство». Оправдывавшийся якобы отомстил за мусульман.

Из-за стрельбы футбольный матч между Швецией и Бельгией остановили. Стадион находился под наблюдением полиции.

Жителей Брюсселя призвали не покидать дома без необходимости. В столице объявили самый высокий уровень террористической угрозы. Подъем происламистских настроений фиксируется в мире с начала войны между Израилем и ХАМАСом.

Премьер Бельгии Александр де Кроо назвал теракт «трусливым нападением».

Reuters пишет, что злоумышленника, накануне убившего двух граждан Швеции в Брюсселе, вероятнее всего, ликвидировали.

Мэр бельгийской столицы Филипп Клоуз сказал, что «кажется, подозреваемый действительно нейтрализован», а министр внутренних дел Аннелис Верлинден дала комментарий со словами, что автоматическое оружие, найденное у «обезвреженного мужчины», было такое же, как и при нападении.

Мужчину подстрелили полицейские в коммуне Схарбек после ночной погони. Он, вероятно, умер по дороге в больницу.

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