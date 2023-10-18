К испытательному сроку не относят дни, когда работник фактически не работал, независимо от причины.

В управлении инспекционной деятельности в Запорожской области объяснили, засчитывается ли время пребывания на больничном к испытательному сроку.

Так, согласно статье 27 Кодекса законов о труде Украины, в испытательный срок не засчитываются дни, когда работник фактически не работал, независимо от причины.

Следовательно, если его в этот период не было на работе по болезни, срок испытания может быть продлен на соответствующее количество дней, в течение которых работник отсутствовал.

Также инспектор труда обратил внимание на недопущение мобБинга и дискриминации работников по ВИЧ/СПИДу, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях, и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

Ранее в Гоструда разъяснили, какие последствия несоответствия работника занимаемой должности.

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