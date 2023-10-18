До випробувального терміну не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

В управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області пояснили, чи зараховується час перебування на лікарняному до випробувального терміну.

Так, відповідно до статті 27 Кодексу законів про працю України, до випробувального терміну не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

Отже, якщо його в цей період не було на роботі через хворобу, термін випробування може бути продовжений на відповідну кількість днів, протягом яких працівник був відсутній.

Також інспектор праці звернув увагу на недопущення мобінгу та дискримінації працівників із ВІЛ/СНІД, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах, і необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

Раніше у Держпраці роз’яснили, які наслідки невідповідності працівника займаній посаді.

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