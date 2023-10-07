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Держпраці роз’яснила, які наслідки невідповідності працівника займаній посаді

07:59, 7 жовтня 2023
У разі встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування керівник має право звільнити працівника.
Держпраці роз’яснила, які наслідки невідповідності працівника займаній посаді
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Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці наголошує, що при укладені трудового договору працівнику може встановлюватись випробувальний термін з метою перевірки його відповідності роботі, яка доручається.

При цьому працівник погоджується виконувати встановлені роботодавцем зобов’язання та дотримуватись внутрішнього регламенту. Керівництво, відповідно, має забезпечувати необхідні умови праці та своєчасно оплачувати роботу (ч. 1 ст. 21 КЗпП).

Відповідно до ст. 26 КЗпП, умова про випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Важливо зазначити, що при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників (ч. 2 ст. 2 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

За визначений період буде здійснена перевірка відповідності співробітника займаній посаді.

Відповідно до ст. 27 КЗпП, строк випробування у разі прийняття на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців, у разі прийняття на роботу робітників — одного місяця. Дні, в які робітник фактично не виконував обов’язки, не зараховуються.

Протягом періоду випробування у разі невідповідності працівника своїм обов’язкам роботодавець може підписати наказ про звільнення. Звільняючи працівника за невідповідність вимогам роботи, керівник має вказати вимоги, про які йдеться. Вони, своєю чергою, мають бути зазначені в документах, які підтверджують невідповідність працівника.

У такому випадку попередити робітника необхідно за три дні, як передбачено ст.28 КЗпП.

«Невідповідність» посаді не дорівнюється порушенню трудової дисципліни. Роботодавець має повне право приймати рішення щодо відповідності та звільнення.

У разі встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування керівник має право звільнити працівника за п. 11 ст. 40 КЗпП. Умовами для звільнення є рішення про невідповідність працівника посаді; своєчасне письмове попередження про звільнення; незакінчений строк випробування.

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