Кожен медик матиме особистий кабінет, тобто профіль, за допомогою якого зможе обмінюватися документами та інформацією з іншими користувачами.

В Україні для роботи на деокупованих територіях буде створено резерв медпрацівників. Ухвалена Кабінетом Міністрів постанова дозволить забезпечити медичні заклади державної та комунальної форм власності, які відновлять роботу на деокупованих територіях, лікарями та медсестрами/медбратами. Про це йдеться на сайті уряду.

З цією метою запрацює інформаційна система «Резерв працівників сфери охорони здоров’я для роботи на деокупованих територіях України». Користувачами стануть медпрацівники, зареєстровані у ній і зараховані до резерву.

Кожен медик матиме особистий кабінет, тобто профіль, за допомогою якого зможе обмінюватися документами та інформацією з іншими користувачами.

Система взаємодіятиме з іншими інформаційними системами та державними електронними інформаційними ресурсами, зокрема з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиною державною електронною базою з питань освіти — для отримання відомостей про фаховість медпрацівників. У ній також міститиметься інформація про потребу в працівниках, зокрема в: Автономній Республіці Крим, м. Севастополь, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях тощо.

Завдання щодо створення цієї системи покладено на МОЗ. Власником системи, зокрема її програмного забезпечення, є держава в особі Міністерства охорони здоров'я.

Обробка і захист інформації, що міститиме система, здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та про захист персональних даних.

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