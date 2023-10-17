У каждого медика будет личный кабинет, то есть профиль, с помощью которого сможет обмениваться документами и информацией с другими пользователями.

В Украине для работы на деоккупированных территориях будет создан резерв медработников. Принятое Кабинетом Министров постановление позволит обеспечить медицинские учреждения государственной и коммунальной форм собственности, которые возобновят работу на деоккупированных территориях, врачами и медсестрами/медбратьями. Об этом сообщается на сайте правительства.

С этой целью заработает информационная система "Резерв работников сферы здравоохранения для работы на деоккупированных территориях Украины". Пользователями станут медработники, зарегистрированные в ней и отнесенные к резерву.

У каждого медика будет личный кабинет, то есть профиль, с помощью которого сможет обмениваться документами и информацией с другими пользователями.

Система будет взаимодействовать с другими информационными системами и государственными электронными информационными ресурсами, в частности с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Единой государственной электронной базой по вопросам образования для получения сведений о профессиональности медработников. В ней также будет содержаться информация о нуждающихся в работниках, в частности: в Автономной Республике Крым, г. Севастополь, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях и т.д.

Задания по созданию этой системы возложены на Минздрав. Владельцем системы, в частности, ее программного обеспечения, является государство в лице Министерства здравоохранения.

Обработка и защита информации, содержащейся в системе, осуществляется в соответствии с законодательством о защите информации в информационно-коммуникационных системах и о защите персональных данных.

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