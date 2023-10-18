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В декларациях нет богатства: НАПК предлагает отменить полную проверку деклараций некоторых следователей и дознавателей

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым отменить полные проверки деклараций для следователей и дознавателей, так как они обременительны, и, по словам НАПК, их декларации не содержат богатства.

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В декларациях нет богатства: НАПК предлагает отменить полную проверку деклараций некоторых следователей и дознавателей

09:30, 18 октября 2023
Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым отменить полные проверки деклараций для следователей и дознавателей, так как они обременительны, и, по словам НАПК, их декларации не содержат богатства.
В декларациях нет богатства: НАПК предлагает отменить полную проверку деклараций некоторых следователей и дознавателей
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Некоторые категории следователей и дознавателей имеют низкие риски коррупции и не имеют богатства, поэтому проверять их имущественное положение в рамках полной проверки нецелесообразно. Такие изменения предлагает законопроект 9457, который 17 октября на заседании Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике под председательством Анастасии Радиной и при участии председателя НАПК Александра Новикова, рекомендовали принять в первом чтении.

Впрочем, законопроект будет явно требовать корректировки, ведь он был внесен еще до принятия закона о возвращении обязательного декларирования (а закон о возобновлении декларирования вообще отменил норму об обязательности полной проверки деклараций).

Напомним, что этим же законопроектом 9457 предлагают исключить из перечня должностей, по которым проводится специальная проверка и полная проверка деклараций, должности советников и помощников Президента, советников и помощников Премьер-министра.

Следовательно, среди прочего предлагается исключить следователей Национальной полиции Украины в зависимости от уровня органа/подразделения, в котором они работают, и дознавателей из перечня субъектов, декларации которых подлежат обязательной полной проверке и в отношении которых проводится специальная проверка перед назначением.

При этом категория лиц следователей районного уровня и дознавателей не теряет статус субъектов, на которых распространяются Закон о предотвращении коррупции.

«Исключение указанной категории из примечаний к статьям 51-3, 56 Закона обосновывается низкой степенью коррупционных рисков в их деятельности и практически доказанной неэффективностью применения требований об обязательной полной проверке деклараций и проведения специальной проверки перед назначением», отмечает в пояснительной записке законопроект председателя НАПК Артем Сытник.

С учетом ведомственной принадлежности и уровня органа Национальной полиции Украины (аппарат органа управления, территориальный орган и т.п.) должности следователей имеют разные степени коррупционных рисков, учитывая что и были разработаны предложения, исключающие следователей в районах из перечня лиц/должностей с ответственным или особо ответственным положением.

Редакция нормы определения следователей Национальной полиции Украины в зависимости от уровня органа предложена с учетом трехуровневой системы органов полиции и пункта 2 раздела I Положения о следственных подразделениях. Кроме того, в этой части редакция проекта Закона была согласована 01.10.2021 с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины на согласительном совещании.

«Кроме того, учитывая то, что дознаватели являются должностными лицами подразделений дознания, которые уполномочены в пределах компетенции осуществлять досудебное расследование уголовных проступков, которые по сравнению с преступлениями являются уголовными правонарушениями с меньшей степенью общественной опасности, усматривается, что вероятность возникновения коррупционных рисков невысокой.

В то же время распространение на категорию дознавателей отдельных требований относительно обязательной полной проверки деклараций и проведения специальной проверки является обременительным, и, как показала практика, обеспечивающим проверку в большинстве случаев деклараций, не содержащих состояния», - указывает Артем Сытник.

В качестве примера он приводит тот факт, что подавляющее большинство кандидатов на должность следователя и дознавателя являются выпускниками учебных заведений, декларации которых не содержат состояния, и которые имеют только типичные ошибки их заполнения.

Таким образом, распространение на должности следственных территориальных подразделений Национальной полиции Украины и дознавателей требований об обязательности полных проверок деклараций и проведения специальных проверок в отношении кандидатов представляется нецелесообразным, считает НАПК.

Впрочем, как уже было упомянуто, обязательность полных проверок и так уже отменена.

Также проектом Закона предлагаются изменения в Закон Украины «О предотвращении коррупции», в частности:

- включение Государственного бюро расследований в перечень специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции;

- уточнение перечня субъектов, на которых распространяется действие Закона, перечня должностей/должностных лиц, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, сведений, указываемых в декларации;

- дополнение требований для кандидатов в состав Общественного совета при НАПК;

- механизмов ограничения совместительства, совмещения с другими видами деятельности и урегулирования конфликта интересов;

- уточнение некоторых положений о проведении НАПК антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.

 Автор: Наталья Мамченко

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