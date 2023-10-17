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НАПК предлагает вычеркнуть советников и помощников Президента и премьер-министра из перечня должностей, подпадающих под спецпроверку и полную проверку деклараций

Должности советников и помощников Президента, а также советников и помощников Премьер-министра собираются исключить из перечня должностей, по которым проводится специальная проверка и полная проверка деклараций – однако сам перечень расширят.

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НАПК предлагает вычеркнуть советников и помощников Президента и премьер-министра из перечня должностей, подпадающих под спецпроверку и полную проверку деклараций

16:49, 17 октября 2023
Должности советников и помощников Президента, а также советников и помощников Премьер-министра собираются исключить из перечня должностей, по которым проводится специальная проверка и полная проверка деклараций – однако сам перечень расширят.
НАПК предлагает вычеркнуть советников и помощников Президента и премьер-министра из перечня должностей, подпадающих под спецпроверку и полную проверку деклараций
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Должности советников и помощников Президента Украины, а также советников и помощников Премьер-министра Украины могут исключить из перечня тех должностей, по которым проводится специальная проверка и обязательная полная проверка деклараций Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК). Соответствующий законопроект 9457, поданный Кабмином, Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики 17 октября рекомендовал принять в первом чтении. Он называется о внесении изменений в Закон «О предотвращении коррупции» относительно усовершенствования некоторых антикоррупционных механизмов. Пояснительную записку к законопроекту подписал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник.

Как известно, согласно закону о предотвращении коррупции он, среди прочего, распространяется на помощников, советников Президента Украины – кроме лиц, должности которых относятся к патронатной службе и которые занимают их на общественных началах.

В соответствии со статьей 56 данного закона в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, проводится специальная проверка, в том числе относительно сведений, поданных лично.

В примечании к статье 56 указано, что должностями, предусматривающими занятие ответственного или особо ответственного положения, являются, в том числе, должности советника или помощника Президента, Премьер-министра.

Кроме того, в статье 51-3 указано, что полной проверке подлежат декларации должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, занимающих должности субъектов декларирования, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, перечень которых утверждается НАПК. Под должностными лицами, занимающими ответственное и особо ответственное положение, в этой статье понимаются, в том числе советник или помощник Президента Украины, Премьер-министра Украины.

Следовательно, соответствующие должности НАПК предлагает вычеркнуть из примечаний к статьям 51-3 и 56 закона о предотвращении коррупции, то есть кандидаты в советники и помощники не будут подлежать спецпроверке, а их декларации – полной проверке в случае принятия этого закона.

Кроме того, предлагается вычеркнуть должность первого заместителя Руководителя Офиса Президента из примечаний к указанным статьям и оставить просто «заместители».

Вместе с тем, НАПК предлагает включить в примечание статьи 51-3, то есть, распространить нормы относительно полной проверки деклараций на следователей Главного следственного управления Национальной полиции, следственных управлений главных управлений Национальной полиции в АРК и городе Севастополе, областях, городе Киеве, следственных органов безопасности, следственных органов Государственного бюро расследований, детективов Национального антикоррупционного бюро и Бюро экономической безопасности Украины.

Соответственно нормы о специальной проверке также будут распространяться на лиц, претендующих на должности судей Конституционного Суда Украины, следователей Главного следственного управления Национальной полиции, следственных управлений главных управлений Национальной полиции в АР Крым и Севастополе, областях, городе Киеве, следственных органов безопасности, следователей органов Государственного бюро расследований, детективов Национального антикоррупционного бюро и Бюро экономической безопасности.

Кроме того, к примечаниям к статьям 51-3, 56 Закона в законопроекте предлагаются изменения, предусматривающие включение Директора БЭБ, его первого заместителя и заместителя в перечень должностных лиц/должностей, занимающих/предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения. Следовательно, кандидаты на должность директора БЭБ и его заместителей будут проходить спецпроверку, а их декларации будут подлежать полной проверке.

Автор: Наталья Мамченко

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