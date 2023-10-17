Крали нефть из трубопровода «Мозырь – Броды»: задержали участников преступной группы

Краденную нефть злоумышленники сбывали подпольным производителям топлива и легальным предпринимателям.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Житомирской области правоохранители задержали шестерых участников группировки, которые сделали незаконную врезку в магистральный нефтепровод «Мозырь – Броды». Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организовал деятельность группировки местный уголовник и привлек в качестве сообщников еще 5 человек. Злоумышленники сливали сырую нефть в специально оборудованный автомобиль.

«Имея связи в охране государственного предприятия, дельцы получали расписание и маршруты нарядов. Кроме того, имели спецсредства, позволявшие не привлекать к себе лишнее внимание: устройства ночного видения и подавления радиосигнала. Когда выходили на «дело», телефоны оставляли по местам проживания. Похищенную нефть в дальнейшем сбывали подпольным производителям топлива и легальным предпринимателям на территории области и за ее пределами», - говорится в сообщении.

По результатам проведения 20 санкционированных обысков полицейские изъяли грузовик, два легковых автомобиля, генератор, оборудование и вещи, которые использовали для кражи нефти, черновые записи.

В ходе следствия правоохранители получили доказательства причастности фигурантов к нескольким врезкам в нефтепровод на территории области. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры Житомирской областной прокуратуры обратились в суд по избранию подозреваемым мер пресечения.

После проведения процессуальных мероприятий действия участников группировки могут быть дополнительно квалифицированы по статье 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком от трех до восьми лет.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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