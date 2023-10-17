Викрадали нафту з трубопроводу «Мозир - Броди»: затримали учасників злочинної групи

Викрадену нафту зловмисники збували підпільним виробникам палива та легальним підприємцям.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Житомирщині правоохоронці затримали шістьох учасників угруповання, які зробили незаконну врізку у магістральний нафтопровід «Мозир - Броди». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Організував діяльність угруповання місцевий кримінальник та залучив як спільників ще 5-х осіб. зловмисники зливали сиру нафту у спеціально обладнаний автомобіль.

«Маючи зв’язки в охороні державного підприємства, ділки отримували розклад і маршрути нарядів. Окрім того, мали спецзасоби, які дозволяли не привертати до себе зайву увагу: пристрої нічного бачення та подавлення радіосигналу. Коли виходили на «справу», телефони залишали за місцями мешкання. Викрадену нафту надалі збували підпільним виробникам палива та легальним підприємцям на території області та за її межами», - сказано у повідомленні.

За результатами проведення 20 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили вантажівку, два легкові автомобілі, генератор, обладнання та речі, які використовували для викрадення нафти, чорнові записи.

У ході слідства правоохоронці отримали докази причетності фігурантів до кількох врізок у нафтопровід на території області. Сума завданих збитків встановлюється.

Затриманим особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.

Прокурори Житомирської обласної прокуратури звернулися до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Після проведення процесуальних заходів дії учасників угруповання можуть бути додатково кваліфіковані за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу Україна.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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