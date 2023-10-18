В Секторе Газа обстреляли больницу: погибли по меньшей мере 500 человек, фото и видео

Израиль заявил, что ракета боевиков ХАМАС взорвалась в воздухе и упала на госпиталь.

В ХАМАСе заявили, что Израиль ударил по больнице Аль-Ахли Араб в Секторе Газа. По меньшей мере, 500 человек погибли. Об этом сообщает Times Of Israel.

В то же время армия Израиля ЦАХАЛ сообщает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.

Министерство здравоохранения ХАМАС сообщило, что во вторник Израиль авиаударом попал в больницу Газа, переполненную ранеными. Ведомство сообщило, что могло погибнуть не менее 500 человек, еще сотни находятся под завалами. В то же время, по сообщениям палестинского Минздрава, в больнице погибли по меньшей мере 200 человек.

Спикер израильской армии заявил, что продолжается расследование по этой информации. Вечером ЦАХАЛ обвинил в запуске ракеты палестинскую группировку "Исламский Джихад".

Израильский телеканал «i24» сообщил, что это могло быть следствием неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАСа.

Такого же мнения OSINT-аналитики предполагают, что на кадрах из Газы, скорее всего, приземление ракеты ХАМАС, а не последствия авиационного удара ЦАХАЛ.

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице. Египет вслед за ХАМАСом положил вину за удар по больнице на Израиль.

Министерство иностранных дел Израиля публикует запись по трансляции телеканала Al Jazeera, которая задокументировала момент, «когда «Исламский джихад» запустил ракету, которая дала осечку и попала в больницу в Газе».

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