Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей будут наказывать за принятие заведомо незаконного или необоснованного судебного решения

Для судей введут уголовную ответственность за умышленное принятие заведомо незаконного или необоснованного судебного решения, - проект НАПК.

Регистрируйся, или оставят без движения, - введены в действие нормы об обязательной регистрации в Электронном суде

Адвокаты, нотариусы, госорганы и другие лица должны зарегистрироваться в Электронном кабинете ЕСИТС, в противном случае не смогут надеяться на рассмотрение их дела.

Партнеры не простили, - в Верховной Раде объяснили, почему приняли закон о пожизненном статусе РЕРов

«Мы банально потеряли год, надеясь, что нам простят», - в парламенте прокомментировали принятие законопроекта о пожизненном мониторинге сделок политически значимых лиц.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

«Правки Лозового» необходимо отменить – НАБУ и САП

Руководители антикоррупционных органов рассказали представителям США, что позволит НАБУ и САП стать более эффективными.

  1. В мире

В Секторе Газа обстреляли больницу: погибли по меньшей мере 500 человек, фото и видео

08:01, 18 октября 2023
Израиль заявил, что ракета боевиков ХАМАС взорвалась в воздухе и упала на госпиталь.
В Секторе Газа обстреляли больницу: погибли по меньшей мере 500 человек, фото и видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В ХАМАСе заявили, что Израиль ударил по больнице Аль-Ахли Араб в Секторе Газа. По меньшей мере, 500 человек погибли. Об этом сообщает Times Of Israel.

В то же время армия Израиля ЦАХАЛ сообщает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.

Министерство здравоохранения ХАМАС сообщило, что во вторник Израиль авиаударом попал в больницу Газа, переполненную ранеными. Ведомство сообщило, что могло погибнуть не менее 500 человек, еще сотни находятся под завалами. В то же время, по сообщениям палестинского Минздрава, в больнице погибли по меньшей мере 200 человек.

Спикер израильской армии заявил, что продолжается расследование по этой информации. Вечером ЦАХАЛ обвинил в запуске ракеты палестинскую группировку "Исламский Джихад".

Израильский телеканал «i24» сообщил, что это могло быть следствием неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАСа.

Такого же мнения OSINT-аналитики предполагают, что на кадрах из Газы, скорее всего, приземление ракеты ХАМАС, а не последствия авиационного удара ЦАХАЛ.

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице. Египет вслед за ХАМАСом положил вину за удар по больнице на Израиль.

Министерство иностранных дел Израиля публикует запись по трансляции телеканала Al Jazeera, которая задокументировала момент, «когда «Исламский джихад» запустил ракету, которая дала осечку и попала в больницу в Газе».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності