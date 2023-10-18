Шольц лег на взлетную полосу из-за воздушной тревоги в Израиле и стал свидетелем взрывов: видео

Во время воздушной тревоги команде канцлера Германии пришлось покинуть лайнер и лечь на землю почти на взлетно-посадочной полосе.

Делегация канцлера Германии Олафа Шольца из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве была вынуждена сойти с самолета и лечь на землю. Об этом пишет издание Bild.

Перед вылетом самолета Шольца из Израиля в аэропорту Бен-Гурион сработала воздушная тревога. В целях безопасности всем пришлось выйти и лечь на взлетную полосу.

После этого канцлера Германии отвезли в хранилище, где он стал свидетелем двух взрывов от ПВО.

По данным издания, Олаф Шольц стал первым главой правительства, посетившим Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Во время своего визита он выразил свою твердую солидарность с Израилем.

Как известно, Шольц 17 октября прибыл в Израиль. Он должен был встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими чиновниками.

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