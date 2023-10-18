Шольц ліг на злітну смугу через повітряну тривогу в Ізраїлі та став свідком вибухів: відео

Під час повітряної тривоги команді канцлера Німеччини довелося залишити лайнер і лягти на землю майже на злітно-посадковій смузі.

Делегація канцлера Німеччини Олафа Шольца через повітряну тривогу в Тель-Авіві була змушена зійти з літака і лягти на землю. Про це пише видання Bild.

Перед вильотом літака Шольца з Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон спрацювала повітряна тривога. Задля безпеки усім довелося вийти та лягти на злітну смугу.

Після цього канцлера Німеччини відвезли до сховища, де він став свідком двох вибухів від ППО.

За даними видання, Олаф Шольц став першим главою уряду, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС 7 жовтня. Під час свого візиту він висловив свою непохитну солідарність із Ізраїлем.

Як відомо, Шольц 17 жовтня прибув в Ізраїль. Він мав зустрітися з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями.

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