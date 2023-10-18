Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким скасувати повні перевірки декларацій для слідчих і дізнавачів, бо вони є обтяжливим, та, за словами НАЗК, їх декларації не містять статків.

Суддів будуть карати за ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення

Для суддів введуть кримінальну відповідальність за умисне ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення, - проект НАЗК.

Реєструйся, або залишать без руху, - уведені в дію норми про обов’язкову реєстрацію в Електронному суді

Адвокати, нотаріуси, держоргани та інші особи повинні зареєструватися в Електронному кабінеті ЄСІТС, інакше не зможуть сподіватися на розгляд їх справи.

Партнери не пробачили, - у Верховній Раді пояснили, чому прийняли закон про довічний статус РЕРів

«Ми банально втратили рік, сподіваючись, що нам пробачать», - у парламенті прокоментували прийняття законопроекту про пожиттєвий моніторинг правочинів політично значущих осіб.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

  1. В Україні

Зарплати в «конвертах» для 2 тисяч працівників: БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків

08:10, 18 жовтня 2023
БЕБ у Львівській області викрило схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок.
Зарплати в «конвертах» для 2 тисяч працівників: БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом у Львові, до якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Про це повідомляє БЕБ.

Співробітники БЕБ встановили, що близько 2000 працівників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.

«Задля виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передав до відділу кадрів», – йдеться в повідомленні.

В Бюро пояснюють, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу «власне поповнення рахунку».

«У такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, ЄСВ, що має сплачувати підприємство та ПДФО. Попередньо збитки завдані державному бюджету складають понад 50 млн грн», – наголошують у БЕБ.

Також за попередньою інформацією детективів, згадувані заклади, не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою.

Крім того, під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо.

Додається, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК, у вигляді умисного ухилення від сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску в особливо великому розмірі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду