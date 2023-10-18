Зарплати в «конвертах» для 2 тисяч працівників: БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків

БЕБ у Львівській області викрило схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом у Львові, до якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Про це повідомляє БЕБ.

Співробітники БЕБ встановили, що близько 2000 працівників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.

«Задля виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передав до відділу кадрів», – йдеться в повідомленні.

В Бюро пояснюють, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу «власне поповнення рахунку».

«У такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, ЄСВ, що має сплачувати підприємство та ПДФО. Попередньо збитки завдані державному бюджету складають понад 50 млн грн», – наголошують у БЕБ.

Також за попередньою інформацією детективів, згадувані заклади, не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою.

Крім того, під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо.

Додається, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК, у вигляді умисного ухилення від сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску в особливо великому розмірі.

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