Зарплаты в «конвертах» для 2 тысяч работников: БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты налогов

БЭБ во Львовской области разоблачило схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек.

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом во Львове, в который входят 60 ресторанов и торговых точек. Об этом сообщает БЭБ.

Сотрудники БЭБ установили, что около 2000 работников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная.

«Для выплаты последней каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карте для выплат заработной платы дубликат, передавший в отдел кадров», – говорится в сообщении.

В Бюро объясняют, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга зачислял вторую часть заработной платы каждому сотруднику, указывая на назначение платежа «собственное пополнение счета».

«Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, ЕСВ, которую должно платить предприятие и НДФЛ. Предварительно ущерб, нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн», – отмечают в БЭБ.

Также по предварительной информации детективов, упомянутые заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными.

Кроме того, во время обыска в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печати и т.д.

Добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК, посредством умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере.

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