рф нанесла удар по многоэтажке в Запорожье: есть жертвы, фото и видео

В доме, в который попала ракета, частично разрушены квартиры в двух подъездах .

В ночь на среду, 18 октября, войска рф нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажное здание в центре города. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Сейчас известно о двух погибших, четыре человека получили ранения, три - пропавшие без вести.

«На месте террористической атаки россиян продолжаются поисково-спасательные работы. К настоящему времени известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести», - отметил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Он отметил, что в доме, в который попала ракета, частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.

Местные Telegram-каналы пишут, что одна ракета попала в многоэтажку, другая – позади нее. Что касается остальных, пока информации нет – не было обращений от людей.

В полиции добавили, что аварийно-розыскные мероприятия на месте попадания вражеской ракеты продолжаются.

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