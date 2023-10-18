рф завдала удару по багатоповерхівці у Запоріжжі: є жертви, фото і відео

У домі, в який влучила ракета, частково зруйновано квартири у двох підʼїздах .

У ніч на середу, 18 жовтня, війська рф нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок в центрі міста. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Наразі відомо про двох загиблих, чотири людини дістали поранення, три - зниклі безвісти.

«На місці терористичної атаки росіян тривають пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти», - зазначив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Він зазначив, що у домі, в який влучила ракета, частково зруйновано квартири у двох підʼїздах будинку.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що одна ракета поцілила в багатоповерхівку, інша – позаду неї. Щодо решти поки інформації нема – не було звернень від людей.

У поліції додали, що аварійно-пошукові заходи на місці влучання ворожої ракети тривають.

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