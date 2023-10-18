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У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким скасувати повні перевірки декларацій для слідчих і дізнавачів, бо вони є обтяжливим, та, за словами НАЗК, їх декларації не містять статків.

Суддів будуть карати за ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення

Для суддів введуть кримінальну відповідальність за умисне ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення, - проект НАЗК.

Реєструйся, або залишать без руху, - уведені в дію норми про обов’язкову реєстрацію в Електронному суді

Адвокати, нотаріуси, держоргани та інші особи повинні зареєструватися в Електронному кабінеті ЄСІТС, інакше не зможуть сподіватися на розгляд їх справи.

Партнери не пробачили, - у Верховній Раді пояснили, чому прийняли закон про довічний статус РЕРів

«Ми банально втратили рік, сподіваючись, що нам пробачать», - у парламенті прокоментували прийняття законопроекту про пожиттєвий моніторинг правочинів політично значущих осіб.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

  1. В Україні

рф завдала удару по багатоповерхівці у Запоріжжі: є жертви, фото і відео

09:06, 18 жовтня 2023
У домі, в який влучила ракета, частково зруйновано квартири у двох підʼїздах .
рф завдала удару по багатоповерхівці у Запоріжжі: є жертви, фото і відео
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У ніч на середу, 18 жовтня, війська рф нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок в центрі міста. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Наразі відомо про двох загиблих, чотири людини дістали поранення, три - зниклі безвісти.

«На місці терористичної атаки росіян тривають пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти», - зазначив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Він зазначив, що у домі, в який влучила ракета, частково зруйновано квартири у двох підʼїздах будинку.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що одна ракета поцілила в багатоповерхівку, інша – позаду неї. Щодо решти поки інформації нема – не було звернень від людей.

У поліції додали, що аварійно-пошукові заходи на місці влучання ворожої ракети тривають.

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