Залужний показав запуск американських далекобійних ракет ATACMS: відео

Головнокомандувач ЗСУ показав, як працюють по окупантах далекобійні ракети ATACMS.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео запуску американської далекобійної ракети ATACMS.

«ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги», – зазначив Головнокомандувач.

На відео чути, як український військовий віддає наказ виконати пуск, після чого видно сам запуск ракет ATACMS.

Раніше ми писали, що Сили спецоперацій підтвердили ураження ворожих аеродромів у Бердянську та Луганську.

Після цього Зеленський підтвердив застосування ATACMS в Україні.

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