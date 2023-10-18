Залужный показал запуск американских дальнобойных ракет ATACMS: видео

Главнокомандующий ВСУ показал, как работают по оккупантам дальнобойные ракеты ATACMS.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео запуска американской дальнобойной ракеты ATACMS.

«ATACMS. Работа наших воинов. Благодарю вас за службу! Благодарю партнеров за поддержку. Итого – к победе», – отметил Главнокомандующий.

На видео слышно, как украинский военный отдает приказ выполнить пуск, после чего виден сам запуск ракет ATACMS.

Ранее мы писали, что Силы спецопераций подтвердили поражение вражеских аэродромов в Бердянске и Луганске.

После этого Зеленский подтвердил применение ATACMS в Украине.

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