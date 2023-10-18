Джо Байден объявил о выделении $100 млн гуммпомощи палестинцам

Выделенные средства должны пойти на поддержку более миллиона перемещенных и пострадавших от конфликта палестинцев.

В среду, 18 октября, президент США Джо Байден сообщил о договоренности о предоставлении гуманитарной помощи населению палестинских территорий. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Американский лидер заявил, что США направили 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для людей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

«Эти деньги пойдут на поддержку более миллиона перемещенных и пострадавших от конфликта палестинцев», – написал он, подчеркнув, что США удостоверятся, чтобы эти средства не получил ХАМАС или другие террористические группировки.

Ранее сообщалось, что Байден прибыл в Израиль на встречу с премьером.

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