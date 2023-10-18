Джо Байден оголосив про виділення $100 млн гумдопомоги палестинцям

Виділені кошти мають піти на підтримку понад мільйона переміщених і постраждалих від конфлікту палестинців.

У середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден повідомив про домовленість щодо надання гуманітарної допомоги населенню палестинських територій. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х ( колишній Twitter).

Американський лідер заявив, що США скерували 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для людей у секторі Гази й на Західному березі річки Йордан.

«Ці гроші підуть на підтримку понад мільйона переміщених і постраждалих від конфлікту палестинців», – написав він, підкресливши, що США упевняться, аби ці кошти не отримав ХАМАС чи інші терористичні угруповання.

Раніше ми писали, що Байден прибув до Ізраїлю на зустріч з прем'єром.

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