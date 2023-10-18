Крали нафту з трубопроводу: у злочинну групу входив співробітник ДП «Нафтогазбезпека»

Зловмисники зробили незаконну врізку у магістральний нафтопровід «Мозир - Броди».

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Як раніше ми писали, на Житомирщині правоохоронці затримали шістьох учасників угруповання, які зробили незаконну врізку у магістральний нафтопровід «Мозир - Броди». Організував діяльність угруповання місцевий кримінальник та залучив як спільників ще 5-х осіб.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов повідомив, що одним із спільників злодіїв був старший інспектор відділу охорони ДП «Нафтогазбезпека».

«6 осіб спіймали на гарячому під час незаконної врізки в нафтопровід на Житомирщині.

Затримали завдяки злагодженій роботі служби безпеки Групи Нафтогаз. Яка вчасно вирахувала ще одного спільника злодіїв — старшого інспектора відділу охорони ДП «Нафтогазбезпека». Тепер він відповідатиме перед законом.

Моя позиція - таким людям не місце в Групі Нафтогаз, тож його було звільнено», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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