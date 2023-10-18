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Будинок, який придбала пенсіонерка, використали під опорний пункт, вона звернулася до суду за відшкодуванням, - Велика Палата Верховного Суду вказала, що використання військовослужбовцями ЗСУ майна позивачки – це виконання позивачкою як громадянкою України конституційних обов`язків, і не може бути діянням, яким їй завдана моральна шкода.

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Тимофій Милованов заявив, що антикорупційні експерти, які не були на держслужбі, не мають морального права робити антикорупційну реформу

«Це ганебна ситуація, реформи пишуть ті, хто не мають досвіду державної служби», - Радник керівника Офісу Президенту Тимофій Милованов заявив, що критики-експерти з боротьби з корупцією, які не були на державні службі з 2014 року, це «говорящіє голови» на зарплаті».

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Якщо раніше матеріали справи формувались та зберігались виключно у паперовій формі, то тепер запроваджується можливість ведення справи судом у паперовій, електронній чи змішаній формі.

  1. В Україні

Крали нафту з трубопроводу: у злочинну групу входив співробітник ДП «Нафтогазбезпека»

19:39, 18 жовтня 2023
Зловмисники зробили незаконну врізку у магістральний нафтопровід «Мозир - Броди».
Крали нафту з трубопроводу: у злочинну групу входив співробітник ДП «Нафтогазбезпека»
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Як раніше ми писали, на Житомирщині правоохоронці затримали шістьох учасників угруповання, які зробили незаконну врізку у магістральний нафтопровід «Мозир - Броди». Організував діяльність угруповання місцевий кримінальник та залучив як спільників ще 5-х осіб.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов повідомив, що одним із спільників злодіїв був старший інспектор відділу охорони ДП «Нафтогазбезпека».

«6 осіб спіймали на гарячому під час незаконної врізки в нафтопровід на Житомирщині.

Затримали завдяки злагодженій роботі служби безпеки Групи Нафтогаз. Яка вчасно вирахувала ще одного спільника злодіїв — старшого інспектора відділу охорони ДП «Нафтогазбезпека». Тепер він відповідатиме перед законом.

Моя позиція - таким людям не місце в Групі Нафтогаз, тож його було звільнено», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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