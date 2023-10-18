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Організував схему з продажу новонароджених дітей за кордон: підозрюваного знову взято під варту

19:21, 18 жовтня 2023
У Києві підозрюваного в торгівлі новонародженими знову взято під варту у залі судового засідання.
Організував схему з продажу новонароджених дітей за кордон: підозрюваного знову взято під варту
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У середу, 18 жовтня, Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, яким було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт підозрюваному в організації схеми продажу новонароджених дітей за кордон.

Як повідомила Київська міська прокуратура, згідно з ухвалою апеляційного суду підозрюваного знову взято під варту у залі судового засідання.

У прокуратурі заявили, що 26 вересня Оболонський районний суд столиці відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому правоохоронцю, який організував схему продажу новонароджених дітей за кордон під виглядом сурогатного материнства.

«Попри тяжкість інкримінованого злочину та наведені у судовому засіданні факти незаконного впливу підозрюваного на інших фігурантів та свідків у кримінальному провадженні, суд застосував до останнього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронні органи столиці припинили діяльність злочинної організації, учасники якої причетні до 10 фактів незаконного переміщення за кордон немовлят. За результатами розслідування повідомлено про підозру 12 особам, серед яких 2 організаторів та 10 активних учасників.  

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